POLITICO: Ce le rezervă astrele în 2024 unora dintre liderii lumii Lumea a devenit atat de nesigura si de destabilizata in acest moment, incat ai putea la fel de bine sa ceri stelelor predictii despre ce s-ar putea intampla in 2024, scrie POLITICO, citiat de news.ro . Asa ca tocmai asta am facut - ne-am consultat cu astrele pentru a afla ce ii asteapta anul viitor pe principalii lideri mondiali, pe dictatorii si pe unele dintre cele mai cunoscute nume europene, arata prestigioasa publicatie de la Bruxelles. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea a devenit atat de nesigura si de destabilizata in acest moment, incat ai putea la fel de bine sa ceri stelelor predictii despre ce s-ar putea intampla in 2024, scrie POLITICO. Asa ca tocmai asta am facut – ne-am consultat cu astrele pentru a afla ce ii asteapta anul viitor pe principalii lideri…

- In cazul unei victorii a Rusiei in Ucraina, exista un „risc real” ca presedintele rus Vladimir Putin sa nu se opreasca aici, a avertizat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, potrivit AFP, citata de Agerpres. „Daca Putin castiga in Ucraina, exista un risc real ca agresiunea…

- Exista un "risc real" ca presedintele rus Vladimir Putin sa nu se opreasca aici in cazul unei victorii a Rusiei in Ucraina, a avertizat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles.„Daca Putin castiga in Ucraina, exista un risc real ca agresiunea sa sa nu se opreasca aici. Sprijinul…

- O cale sigura de a scoate din sarite un austriac e sa aduci vorba despre un viitor meci de fotbal Austria-Ungaria, iar apoi sa-l intrebi cine e adversarul. Pentru mulți de la Bruxelles, raspunsul este evident in aceste zile: UE. Indiferent ca vorbim despre Ucraina, Rusia, ba chiar și de conflictul…

- OpenAI si Axel Springer, editorul global de stiri, au incheiat un acord fara precedent care permite ChatGPT sa sintetizeze stirile de la posturi precum Politico si Business Insider, au anuntat companiile miercuri, transmite CNBC.Vestea vine in timp ce editorii, artistii, scriitorii si tehnologii…

- Liderii statelor UE, reuniti intr-un summit la Bruxelles, au facut apel la deschiderea unor ”culoare umanitare” si ”pauze umanitare” in razboiul dintre Israel si Hamas, pentru a se putea raspunde nevoilor populatiei enclavei palestiniene. Tonul general a fost de sustinere a Israelului si de solidaritate…

- Reacții internaționale la tragedia care a lovit spitalul din Gaza nu au intarziat sa apara. Iordania a anulat summitul planificat pentru astazi cu președintele american Joe Biden și mai mulți lideri arabi.

- Comisia UE va publica in noiembrie un raport de progres privind modul in care cele doua țari indeplinesc condițiile, iar statele membre trebuie sa decida, luna urmatoare, in unanimitate, daca vor aproba inceperea negocierilor, scrie portalul de știri europene Euractiv. Liderii UE ar trebui sa dea unda…