- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat atacul cu rachete asupra garii din orașul Kramatorsk din estul țarii drept o crima de razboi a Rusiei „pentru care toți cei implicați vor fi trași la raspundere”, relateaza The Guardian. Cinci copii se numara printre cele 50 de persoane care au murit…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, in cadrul unui discurs rostit in Parlamentului Romaniei, ca Moldova este urmatoarea ținta a agresiunii rusești și ca este fundamental sa fie aparata independența și statalitatea Republicii Moldova. „Ucraina nu este ultima ținta a agresiunii…

- Florin Cițu - președintele Senatului și Marcel Ciolacu - președintele Camerei Deputaților au vorbit in intampinarea președintelui ucrainean.„Autoturismele au fost strivite de tancuri, femei și fete ucise de ruși, și nu avem inca toate detaliile torturii. Avem toate informațiile ca numarul de victime…

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

- A doua runda de negocieri intre ruși și ucraineni nu a avut niciun rezultat. Cele doua tabere au cazut de acord doar asupra unui singur lucru: formarea unui culoar umanitar dinspre Romania și Polonia pentru ajutorarea raniților și refugiaților, insa nu este nimic oficial pentru moment. Convoaie care…

- Rusia a inceput asaltul asupra Ucrainei, mai multe explozii fiind raportate in Odesa, Mariupol, Harkov, Nipru și Kramatorsk. Mircea Lucescu se afla in Kiev și spune ca nu are de gand sa se intoarca in Romania: ar fi un semn de lașitate.

- Analistul Konstantin Remciukov estimeaza in cotidianul rus Nezavisimaia Gazeta, ca „Nu va fi razboi. Ne vom indeparta incet de Occident, spre China. Nu exista oameni care sa vrea sa lupte”. De asemenea, publicația de limba engleza The Moscow Times comenteaza amenințarile americane la adresa președintelui…