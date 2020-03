Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat joi ca amenintarea COVID-19 si masurile necesare de izolare impotriva pandemiei provoaca in societate un impact psihologic puternic care nu trebuie ignorat in actuala criza si acesta trebuie abordat prin masuri ''creative'', relateaza agentia EFE…

- Daren Bland, din East Sussex este considerat a fi cel mai probabil "pacientul zero" din Marea Britanie infectat cu coronavirus. Se pare ca el a adus virusul din Alpii austrieci, din statiunea Ischgl, la jumatatea lunii ianuarie, ceea ce inseamna ca virusul ar fi ajuns in Marea Britanie cu o luna…

- CFR Calatori a anunțat primele suspendari de trenuri din Suceava, o decizie logica și fireasca avand in vedere scaderea dramatica a traficului, pe fondul crizei prin care trece toata Europa. Au fost anulate mai multe trenuri Regio, care asigurau in principal traficul de naveta dar și cateva trenuri…

- Localitatea tiroleza Ischgl este supranumita de iubitorii de schi „visul alb de iarna“. Pentru turistii care au vizitat recent statiunea, aceasta a devenit, mai degraba, un cosmar prelungit. Localurile „apres-ski” care atrag milioane de turisti in fiecare iarna s-au dovedit a fi un incubator perfect…

- Cu peste 4.600 de persoane infectate cu noul coronavirus și aproape 200 de morți, Italia este inima epidemiei de coronavirus din Europa și a patra din lume. Doar China, Coreea de Sud și Iran au raportat mai multe cazuri de coronavirus. Pentru a preveni raspandirea epidemiei, Italia a luat masuri extreme;…

- Numarul de rezervari pentru vacantele din Romania ar putea creste cu pana la 35% in aceasta primavara, avand in vedere incidenta cazurilor de coronavirus in Europa, ceea ce va duce la majorarea preturilor la sejururi cu 10% - 15%, estimeaza specialistii unei platforme online de turism. In viziunea reprezentantilor…

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Boris Johnson este ''unul dintre cei mai curajosi politicieni din Europa'' si Uniunea Europeana ar trebui sa-si propuna relatii strategice solide cu Regatul Unit dupa ce aceasta paraseste blocul comunitar, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, transmite Reuters. …