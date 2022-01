Stiri pe aceeasi tema

- Un roman din Italia a fost arestat, dupa ce și-a violat fiica și a lasat-o insarcinata. Cazul a facut furori in peninsula, iar Matteo Salvini, fost ministru de externe italian, cere castrarea chimica.

- Matteo Salvini, fostul ministru de Interne al Italiei, a cerut pe Twitter castrarea chimica a romanului care a comis faptele. Barbatul a fost arestat pentru viol in forma agravata si rele tratamente in familie. Matteo Salvini, fostul ministru de Interne al Italiei si actual presedinte al Ligii…

- Matteo Salvini, fostul ministru de Interne al Italiei, a cerut pe Twitter castrarea chimica a romanului care a comis faptele. Barbatul a fost arestat pentru viol in forma agravata si rele tratamente in familie.

- Dupa ce s-a batut ca o leoaica pentru fiica sa, Maya, care locuiește in Italia, alaturi de tatal sau, Vincenzo Castellano, de-a lungul unui proces in care parțile au cazut la pace, intr-un final, deși o poate lua oricand pe Maya, Antonia a evitat sa o aduca in Romania. Mai mult, de la ziua copiei, […]…

- Premierul Ciuca: „Miza principala este redarea increderii cetațenilor in instituțiile statului” Premierul Ciuca: „Miza principala este redarea increderii cetațenilor in instituțiile statului” ”Cea mai buna dovada de respect fața de dumneavoastra este sa demonstram, in actul de guvernare, ca miza principala…

- Un barbat din Negostina - Balcauți a fost condamnat marți de magistrații de la Judecatoria Radauți la 12 ani de inchisoare. Vasile Cepoi a fost gasit vinovat pentru viol in forma continuata și a fost trimis in judecata pentru ca și-a violat fiica timp de patru ani de zile, de cand aceasta ...

- Barbatul din Cahul care și-ar fi violat fiica de 14 ani, astazi, se va prezenta în fața magistraților. Dosarul pe numele suspectului a fost finalizat, iar potrivit procurorului de caz, au fost acumulate toate probele necesare care ar demonstra vinovația acestuia. „A fost efectuata…

- Ieri, 18 octombrie, Ștefan Banica și-a sarbatorit ziua de naștere. Artistul a primit o mulțime de urari din partea colegilor de breasla, dar și din partea persoanelor cele mai importante din viața lui. Soția, Lavinia Pirva, i-a urat de bine, la fel și fiica Violeta, dar și fiul Radu Ștefan Banica. La…