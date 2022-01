Politician: „Termenul de al IV-lea Reich este pe deplin justificat” Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski a acuzat Germania ca incearca sa impuna „un al IV-lea Reich” in Uniunea Europeana sub forma unui „stat centralizat” in care Berlinul sa ia toate deciziile, potrivit EFE. Kaczynski, presedintele Partidului Lege si Justitie, aflat la guvernare in Polonia din 2015, a declarat intr-un interviu publicat luni de saptamanalul polonez Sieci ca „germanii afirma deschis ca ei sunt cei care decid” si ca „termenul de al IV-lea Reich este pe deplin justificat”. „Nu are nimic negativ, nu se refera la cel de-al III-lea Reich (regimul nazist), ci la Sfantul Imperiu Romano-German”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

