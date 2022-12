Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Statele Unite discuta reluarea tratativelor privind armele nucleare strategice, pentru prima oara de la cand fortele ruse au invadat Ucraina, afirma marti ziarul Kommersant, preluat de Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Regatul Unit l-a atentionat luni pe presedintele rus Vladimir Putin ca vor exista consecinte grave daca Moscova va utiliza arme nucleare in Ucraina si a atentionat ca un astfel de pas va schimba natura conflictului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața și alte 13 au fost ranite in urma producerii unor explozii la cea mai mare inchisoare din Myanmar, potrivit Reuters, scrie Rador. Insein este cea mai cunoscuta inchisoare a juntei militare, mii de prizonieri politici fiind trimiși in aceasta unitate dupa…

- O racheta ruseasca a lovit o centrala termoelectrica din orasul Burstin, din vestul Ucrainei, miercuri, a comunicat guvernatorul regiunii, in cel mai recent val de atacuri ale Moscovei asupra infrastructurii critice ucrainene, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tribunalul Tverskoi din Moscova l-a condamnat pe artistul rus Pavel Krisevici la cinci ani de inchisoare pentru o reprezentație de arta interpretativa sustinuta in Piața Roșie, in iunie 2021, anunta Avtozak LIVE, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritațile Kazahstanului, fosta republica sovietica, au respins miercuri o cerere a Rusiei de a-l expulza pe ambasadorul Ucrainei din cauza comentariilor despre uciderea rușilor, mustrand totodata administratia de la Moscova pentru ceea ce au numit "un ton nepotrivit intre partenerii strategici…

- Consiliul Musulman din Uzbekistan, fosta republica sovietica, le-a cerut vineri uzbecilor sa nu se implice in conflictul din Ucraina, afirmand ca, facand asta, este impotriva credintei islamice, potrivit Reuters, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderii mondiali reuniți la New York, la sediul ONU, au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, in timp ce oficialii instalați de Moscova in zonele ocupate din patru regiuni ucrainene au anunțat ca intenționeaza sa organizeze referendumuri privind aderarea la Rusia in zilele urmatoare, scrie Reuters.…