Politician PRO România, omorât la vânătoare după ce a fost confundat cu un fazan Un consilier PRO Romania, in varsta de 36 de ani din Timiș, a murit sambata, dupa ce a fost impușcat din greșeala in piept, in timpul unei partide de vanatoare. Accidentul a avut loc pe raza localitații Livezile, din județul Timiș. Apelul la 112 a anunțat un incident in care un barbat a fost impuscat accidental in piept. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de politie si o ambulanta, medicii facand eforturi sa il resusciteze pe barbat. In ciuda eforturilor de resuscitare, tanarul de 35 de ani nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul. El a fost impușcat din greșeala chiar… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

