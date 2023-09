Politica monetară și ratele dobânzii: gardienii euro trec la reglaje fine In condițiile in care este aproape sigur ca Rezerva Federala a SUA va lasa ratele dobanzilor neschimbate la ședința de politica monetara de la sfarșitul acestei luni, atenția observatorilor bancilor centrale s-a mutat de cealalta parte a Atlanticului. Decizia Bancii Centrale Europene de a majora sau nu ratele la ședința de politica monetara de joi, […] The post Politica monetara și ratele dobanzii: gardienii euro trec la reglaje fine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

