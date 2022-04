Stiri pe aceeasi tema

- Un prosop banal pe care era desenat un cal intr-un grajd i-a pus pe drumuri pe politistii ieseni care au batut la usa unui student din Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Marius Tuca Show, ca nu vede posibila dupa 2024 formarei unei alte majoritați guvernamentale in afara celei actuale PSD - PNL - UDMR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele PNL Iasi, Alexandru Muraru, sustine ca fostul lider al Partidului National Liberal, Florin Citu, a pierdut de acum cateva luni sustinerea organizatiilor locale, mentionand ca atunci cand au fost negociate pozitii politice, acestea au fost facute in mod unilateral de catre Florin Citu,…

- Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, cere un „restart” in partid. Afirmația acestuia vine in contextul in care unii politicieni din PNL cer inlaturarea lui Florin Cițu din fruntea formațiunii politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Șeful uneia dintre cele doua republici separatiste din estul Ucrainei a declarat ca, in curand, va fi organizat un referendum pentru a decide daca statul sau ar trebui sa devina parte a Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat de 42 de ani din judetul Sibiu, care l-a injunghiat pe un tanar de 25 de ani din Iasi, a fost retinut impreuna cu complicele sau, a anuntat Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politistii argeseni au intervenit, marti, la sediul Primariei comunei Berevoesti, dupa ce edilul localitatii a sunat la 112 anuntand ca a fost agresat, fizic si verbal, de o femeie. Anterior, aceeasi femeie ii adresase primarului injurii prin intermediul unei retele de socializare. Politia a deschis…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca primarul Mihai Chirica si seful Consiliului Judetean Costel Alexe sunt nefrecventabili si ar trebui sa-si dea demisia pentru a fi organizate alegeri anticipate pana la sfirsitul acestui an, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…