- Poliția din Los Angeles a fost prezenta la Gala Premiilor Oscar de duminica, 27 martie, și era pregatita sa-l aresteze pe actorul Will Smith pentru ca l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock, a declarat joi producatorul ceremoniei, Will Packer, citat de Reuters . Potrivit lui Packer, autoritatile nu au…

