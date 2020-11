Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 septembrie a.c., in intervalul orar 09.00–12.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia-Turzii au desfașurat o acțiune cu caracter preventiv pe raza de competența, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Brigada Rutiera a dat, miercuri, aproape 200 de amenzi in trei ore și a reținut 42 de permise. Printre alții, au fost sanționați șoferi care nu au dat prioritate pietonilor.Razia a avut loc miercuri intre orele 10.00-13.00, tematica fiind combaterea principalelor cauze de producere a accidentelor…

- In perioada 10-23 august a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a acționat cu efective marite pentru siguranța cetațenilor, prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea ordinii și liniștii publice, pe perioada sezonului estival 2020. Astfel, in perioada de referința, politistii au intervenit…

- Ziarul Unirea 3 persoane reținute, amenzi de peste 14.000 de lei, 8 permise de conducere suspendate, in urma unei acțiuni cu efective marite ale Politiei Municipiului Alba Iulia Politia Municipiului Alba Iulia a desfașurat o actiune cu efective marite pe raza municipiului si in localitatile rurale arondate.…

- 218 politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice.Au fost constituite 92 de patrule pentru mentinerea ordinii publice, in cadrul carora au fost angrenate si efective…

- In doar 24 de ore, polițiștii buzoieni de la Serviciul Rutier au aplicat 130 de sanctiuni in valoare de aproape 50.000 de lei si au reținut 14 permise. “Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor…

- Polițiștii Brigazii Rutiere au intocmit zeci de dosare penale pentru șoferii depistați ca au condus sub influența drogurilor și au reținut 20 de permise de conducere, in urma unei razii...

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti au efectuat peste 200 de controale la angajatori de pe raza municipiului Bucuresti, in perioada 27 - 31 iulie, in cadrul carora au aplicat amenzi in valoare totala de 538.300 de lei si 35 de sanctiuni contraventionale, potrivit unui…