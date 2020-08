Poliția nici nu miaună în fața clanurilor Proverbul „Se ințeleg precum cainele cu pisica“ se potrivește și nu prea cu situația actuala din Romania. Decesul liderului clanului Duduienilor a pus, din nou, pe tapet, situația interolopilor și influența acestora. Influența care, așa cum se vorbește pe la colțurile Poliției, ar fi crescut fix datorita unor aparatori ai legii. Sau, din cauza faptului ca unii polițiști se tem sa intervina in luptele dintre clanuri. Și, nici de data aceasta, situația nu a scapat netaxata de internauți. Ca, din pacate, umorul e singura arma a romanilor. Și tot umoristica pare și declarația ministrului de Interne,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

