- Este scandal total la Biroul Electoral de Circumscriptie al Sectorului 1. Jandamii au ajuns din nou acolo si urmeaza sa scoata noi probe, in conditiile in care candidatii Clotilde Armand si Dan Tudorache se acuza reciproc de fraudarea alegerilor.„A venit Poliția, am chemat Jandarmeria, au sigilat…

- Jandarmii salajeni au intervenit in cursul zilei de luni, 14 septembrie, in prima zi de școala, la o unitate de invațamant din municipiu pentru a prinde un șarpe, prezența acestuia in curtea unitații fiind semnalata prin apelul de urgența 112

- Jandarmii au depistat mai multe persoane care au aruncat cu petarde șifumigene. Incidentul a avut loc in seara zilei de miercuri, 09.09.a.c., pe timpuldesfașurarii meciului de fotbal dintre echipele S.C.M. Zalau și C.S. Sportul 2007Șimleu. Doi barbați, cu varsta de 46, respectiv 35 de ani, aflați in…

- Mobilizare a poliției din Giurgiu, care descins la mai multe adrese. Politistii si procurorii fac, joi, patru perchezitii in Giurgiu, la persoane suspectate ca au spart casa fiului lui Niculae Badalau. Hoții au sustras 30.000 de uero si ceasuri n valoare de 50.000 de euro. Pana in prezent, trei…

- Guvernul francez a anunțat miercuri ca va mobiliza agentii de politie si jandarmii pentru a impune purtarea mastii si in spatiile publice deschise unde aceasta masura a devenit obligatorie.

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.476 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 383.842 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare…

- Polițiștii, jandarmii și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor Legii 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel, in ultimele 24 de ore polițiștii argeșeni au verificat 48 de societați comerciale. Au fost legitimate 327 de…

- Politia a folosit gaze lacrimogene, in noaptea de vineri spre sambata, pentru a dispersa miile de protestatari care au incercat sa ia cu asalt parlamentul Serbiei, in a patra noapte de proteste violente fata de decizia autoritatilor de a impune noi restrictii in contextul pandemiei de COVID-19.Citește…