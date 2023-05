Poliția Locală Timișoara, control în Piața Iosefin. Zeci de amenzi, inclusiv pentru administratorul pieței Polițiștii locali din cadrul Biroului Poliția Piețelor au organizat astazi o acțiune in Piața Iosefin, pentru a verifica modul in care se respecta legislația referitoare comercializarea de diverse produse in astfel de zone special amenajate. „In cadrul verificarilor s-au constatat mai multe nereguli, fiind aplicate un numar total de 37 de sancțiuni in valoare totala […] Articolul Poliția Locala Timișoara, control in Piața Iosefin. Zeci de amenzi, inclusiv pentru administratorul pieței a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O acțiune a polițiștilor locali in piața agro-alimentara Iosefin s-a soldat 37 de sancțiuni aplicate, din care una administratorului pieței. Polițiștii locali din cadrul Biroului Poliția Piețelor au organizat astazi o acțiune cu efective marite in Piața Iosefin, pentru a verifica modul in care se respecta…

- O acțiune a polițiștilor locali in piața agro-alimentara Iosefin s-a soldat 37 de sancțiuni aplicate, din care una administratorului pieței. Polițiștii locali din cadrul Biroului Poliția Piețelor au organizat astazi o acțiune cu efective marite in Piața Iosefin, pentru a verifica modul in care se respecta…

- Pe perioada Sarbatorilor Pascale, in județul Alba nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra siguranței publice. Polițiștii au intervenit la 158 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat 252 de amenzi și au reținut 13 permise de conducere. In perioada 14 – 17 aprilie 2023, peste…

- In perioada 09-10 martie 2023, Serviciul de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza intregului județ, o acțiune cu efective suplimentare, pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea,…

- Miercuri, 8 martie, polițiștii de investigare a criminalitații economice au organizat și executat o acțiune pentru prevenirea și combaterea activitaților comerciale ilegale specifice sezonului savarșite de agenți economici sau persoane fizice, in complexe comerciale, magazine, piețe, targuri și oboare,…

- Comunicat. Polițiștii orașului Santana au desfașurat la inceputul acestei saptamani o acțiune de tip „fulger”, pe raza de competența, cu scopul reducerii riscului rutier și... The post Amenzi de peste 6400 lei, in urma unor controale rutiere la Santana appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Patru dintre polițiștii brașoveni de la Rutiera cercetați intr-un dosar de corupție au fost puși sub control judiciar de instanța. Pentru un al cincilea agent nu exista probe ca ar fi fost corupt