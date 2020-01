Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a scris pe pagina sa de Facebook despre contracandidatii Nicusor Dan si Vlad Voiculescu ca nu sunt capabili „sa vina in fata propriilor colegi cu idei constructive legate de Bucuresti, ei se intrec doar in atacuri la adresa mea si a echipei mele”.

- Ca urmare a prognozei meteorologice, care anunta ninsori in Bucuresti, Primaria Capitalei, in calitate de coordonator al operatiunilor de deszapezire, verifica stadiul pregatirilor de interventie. Astfel, in momentul de fata, sunt pregatite pentru a interveni, daca va fi necesar, 310 utilaje destinate…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, acuza ca Primaria Capitalei practica un santaj politic pentru a obtine bani de la Guvern si ar putea fi executata silit, pentru a se recupera banii pe care RADET si Termoenergetica ii datoreaza ELCEN. "ELCEN nu se va opri, iar Primaria va fi executata silit.…

- Primaria Capitalei vrea sa taie aproape 50 de milioane de lei din sprijinul financiar alocat in 2019 pentru lucrarile in multe biserici, intre care se numara si Catedrala Mantuirii Neamului, de unde reduce 10 milioane de lei. Proiectul va fi dezbatut in sedinta Consiliului General al Municipiului…

- Liberaul Ciprian Ciucu și-a dat demisia din Consiliul General al Municipiului București pentru ca a fost numit președinte al Agenției Funcționarilor Publici. El spune ca ”își menține obiectivele politice și interesul pentru București” și are și un mesaj pentru primarul Gabriela Firea,…

- Primarul General, Gabriela Firea, a transmis ca Termoenergetica București este, de la 1 decembrie, noul operator de termie al Capitalei, companie preluand, in integralitate, activitatea RADET si angajatii fostei regii, pentru a asigura continuitatea furnizarii agentului termic in Bucuresti. Termoenergetica…

- ”Alianta USR PLUS va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara. Candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare printr-un proces democratic si pe baza unui regulament stabilit de comun acord. In conditiile in care legea nu se va schimba si primarii vor fi alesi…

- Liderul USR Dan Barna a vorbit astazi intr-o conferina de presa despre nevoia Opozitiei de a colabora pentru un candidat unic la Primaria Capitalei dar si despre posibilitatea unei fuziuni intre USR si PLUS. De asemenea, Barna a comis aceeasi eroare de exprimare care a facut-o faimoasa Elena Basescu…