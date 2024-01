Stiri pe aceeasi tema

- Politia israeliana a anuntat ca agenti de ai sai care raspundeau unui atac cu masina la un post de control in Cisiordania au tras asupra unei fetite palestiniene, medicii confirmand ulterior moartea copilului in varsta de 3 ani, transmite AFP. Politia israeliana a anuntat ca agenti de ai sai care raspundeau…

- Politia israeliana a ucis o fetita palestiniana aflata intr-o masina la un punct de trecere in Cisiordania, cand a deschis focul asupra unei alte masini suspectate ca a lovit intentionat doi israelieni, au anuntat serviciile de urgenta din Israel, potrivit Reuters,m potrivit news.ro.Politia de frontiera…

- Politia israeliana a ucis o fetita palestiniana aflata intr-o masina la un punct de trecere in Cisiordania, cand a deschis focul asupra unei alte masini care a lovit intentionat doi israelieni, au anuntat serviciile de urgenta din Israel, potrivit Reuters.

- Traficul la frontiera in data de 14 decembrie 2023 In data de 14.12.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 173.600 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 54.200 de…

- Poliția din Nepal a reținut zece persoane despre care afirma ca au cerut unor tineri șomeri sume uriașe de bani pentru vize turistice, apoi i-au trimis pentru recrutare ilegala in armata rusa, a declarat miercuri un official, citat de Reuters.

- Politia japoneza a arestat joi un barbat, dupa ce o masina s-a izbit de o bariera langa ambasada israeliana de la Tokyo, iar un politist a fost ranit in incident, au relatat mai multe institutii media locale.

- Barbatul, in varsta de 35 de ani, a fost agresat duminica seara, 12 noiembrie, de trei persoane in Ramnicu Valcea, moment in care a folosit o arma neletala de tip airsoft și i-a ranit. Poliția a deschis o ancheta, iar cei patru implicați in incident au fost duși la audieri, potrivit site-ului local…

- Patru atacatori care incercau sa treaca frontiera din Liban in Israel au fost ucisi de catre armata israeliana, in contextul in care tentative de incursiune si confruntari armate se multiplica in aceasta regiune, de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas, relateaza News.ro . Armata israeliana…