- La mai bine de trei luni dupa moartea tinerei, Mahsa Amini arestata pentru ca nu a purtat valul tradițional, tragedie care a dus la proteste deosebit de violente in Iran, autoritațile anunța ca au inceput supravegherea femeilor care nu poarta hijabul in mașini, informeaza Agerpres care citeaza AFP.

- Politia iraniana reincepe sa supravegheze portul hijab de catre femei in masini, au relatat luni media locale, la peste 100 de zile de la moartea in detentie a tinerei iraniene Mahsa Amini, care a provocat proteste violente in intreaga tara, relateaza AFP

- Poliția iraniana a reținut mai mulți fotbaliști de top, dupa un raid facut la o petrecere de Revelion unde se consuma alcool, incalcandu-se astfel legea islamica, a informat presa iraniana, citata de Reuters.

- O jucatoare de șah iraniana a participat miercuri (28 decembrie) la un turneu internațional in Kazahstan fara hijab pentru a doua zi consecutiv, potrivit unui jurnalist Reuters prezent. Un martor Reuters prezent la Campionatele Mondiale FIDE de șah rapid și blitz din Almaty, Kazahstan, a vazut-o pe…

- Un student iranian, in varsta de 38 de ani, s-a sinucis luni, aruncandu-se in Ron, la Lyon, pentru a atrage atentia asupra situatiei din Iran, o tara zguduita de manifestatii, relateaza AFP. Iranianul a fost gasit inecat, luni seara. El nu a putut fi reanimat, in pofida interventiei pompierilor, care…

- O fana iraniana a fost data afara din stadion, vineri, la Cupa Mondiala de fotbal, pentru ca i-a adus un omagiu Mahsei Amini, simbolul protestelor din Iran, informeaza L"Equipe. La partida Tara Galilor – Iran, scor 0-2, de pe stadionul Ahmed Ben Ali din Al-Rayyan, fana iraniana a afisat un tricou pe…

- Circa 80.000 de oameni au manifestat sambata la Berlin in semn a sustinere a protestelor din Iran, informeaza dpa si AFP, citate de Agerpres. „Astazi, mii de persoane isi arata solidaritatea cu femeile curajoase si cu manifestantii din Iran”, a transmis pe Twitter ministrul german al familiei, ecologista…

- Sportiva iraniana Elnaz Rekabi, primita ca un erou la Teheran dupa ce a participat la o competitie in Coreea de Sud fara a purta hijab, le-a multumit susținatorilor sai, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o postare pe Instagram, scrie AFP. „Sunt profund recunoscatoare pentru sprijinul dumneavoastra,…