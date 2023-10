Poliția face angajări. MAI scoate la concurs 1.600 de posturi Poliția Capitalei ii anunța pe cei interesați ca au inceput inscrierile in Școlile de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina și „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca. Un numar de 1.640 de locuri sunt scoase la concurs in cadrul celor doua școli care pregatesc agenți de poliție. Cererile de inscriere sunt depuse exclusiv online, iar data pana la care pot fi completate și trimise este 5 noiembrie. Printr-o postare pe Facebook, cei de la Poliția Capitalei invita persoanele interesate sa afle mai multe detalii despre aceasta meserie in cadrul unui eveniment din mallul Sun Plaza. „Daca vrei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

