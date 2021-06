Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv exploziv artizanal a fost descoperit si neutralizat intr-o masina parcata in apropierea Stadionului Olimpic din Roma, miercuri, cu cateva ore inaintea meciului de la Euro-2020 Italia – Elvetia, informeaza presa italiana.Autoritațile au fost anunțate de un trecator, care a vazut mai multe…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au oprit un Porsche Cayenne pentru verificari și au descoperit ca mașina transporta țigari de contrabanda. Poliția a confiscat 24.430 de pachete cu țigari, in valoare de 286.100 lei. Polițiștii de frontiera au fost nevoiti sa foloseasca dispozitivul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, reclama ca un barbat i-a lovit masina si a incercat sa deschida usa in timp ce se afla la semafor, incident in urma caruia a sesizat Politia. "Astazi, 9 iunie, in jurul orei 09,20, prin apel 112, o femeie a sesizat faptul ca in timp ce se afla in…

- Un tanar din comuna Hoparta s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara a avea permis. Poliția il cerceteaza și pe proprietarul autoturismului, pentru ca i l-a dat sa-l conduca. Potrivit IPJ Alba, sambata, 5 iunie, in jurul orei 10.40, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce…

- „Cazul singular” de la Arad seamana cu alt „caz singular”, de acum aproape zece ani In cazul respectiv, interlopii s-au plimbat cu bomba in geanta prin jumatate de țara Martorii au declarat ca este posibil ca bomba sa fi fost livrata de membri ai gruparii Sportivilor

- In Florești se confisca prima mașina care a aruncat gunoaie ilegal, pe o rampa clandestina.”In acest moment, miercuri, in jurul orei 13.10, mașina a fost oprita de Poliția locala și Poliția naționala. Am chemat Garda de Mediu, care trrimite oameni la fața locului. Mașina este blocata și nu mai poate…

- Elon Musk a reacționat dupa accidentul in care a fost implicata o mașina Tesla , despre care politia spune ca nu era condusa de nimeni. Șeful Tesla spune ca vehiculul nu avea activat sistemul de pilot automat

- Un politist local a fost atacat pe strada in municipiul Baia Mare, dupa ce un cetatean a aruncat cu o piatra in masina sa, acesta oprind pentru a evalua pagubele produse, a informat, joi, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. "Barbatul (politistul local n.red.) a relatat faptul…