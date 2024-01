Poliția din Iași în alertă, după un jaf ca in filme! A dispărut un seif cu zeci de mii de euro și bijuterii Familia pagubita are o afacere cu legume și fructe in zona, iar in seif se zvonește ca se aflau zeci de mii de euro și de lei, potrivit BZI.Jaful a fost organizat ca in filme, hoții reușind sa intre in casa, sa ia seiful și sa-l incarce in duba in doar cateva minute Cazul a ajuns in atenția agenților de la Serviciul de Investigații Criminale Iași, care vor stabili exact cum s-a produs evenimentul.„ In cauza a fost intocmit doar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Cercetarile continua la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Iași pentru stabilirea tuturor imprejurarilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul de matematica disparut in 2020 ar fi platit o taxa la cateva zile dupa ce poliția il cauta peste tot. Despre Marian nu se mai știe nimic de aproape patru ani, iar anchetatorii fac numeroase cercetari pentru a-l putea gasi pe acesta.

- Potrivit reprezentantilor Politiei judetene Bacau, incidentele violente, in urma carora a fost deschis un dosar penal pentru tentativa de omor, au avut loc in urma cu zece zile.”La data de 17 decembrie a.c., Politia orasului Darmanesti a fost sesizata de un barbat de 36 de ani despre faptul ca mai multe…

- L-ați vazut? Barbat din comuna Meteș, dat disparut de la domiciliu. Poliția și familia il cauta Polițiștii din Alba cauta o un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata…

- Politia continua cercetarile in cazul celor doua adolescente de 15 ani, din orasul Uricani, care au murit dupa ce s-au aruncat, sambata, in gol, de pe un turn de apa inalt de circa 20 de metri, ce apartine unei foste fabrici din municipiul Lupeni, a infor

- Nu se mai știe nimic de Lucian Burdujan de un an de zile. In timp c e familia și apropiații sunt disperați și il cauta fara incetare, fosta soție susține ca și-a refacut viața, odata cu dispariția fostului fotbalist de la FCSB și Rapid. Iata ce noi detalii au aparut in cazul dispariției fara urma a…

- O copila de 4 anișori a disparut acum opt ore din regiunea garii din Bahmut, anunța oamenii legii. Potrivit poliției, fetița a parasit ograda de la domiciliu in jurul orei 13:00 și a disparut.

- Alerta in judetul Satu Mare unde sunt cautati 4 copii ucraineni. Acestia au disparut azi noapte din comuna Certeze. E vorba de 3 baieti si o fata. Toti au in jur de 1,50 m inaltime, par saten si ochi caprui si aveau cu ei in momentul disparitiei cate un rucsac.

- Toți avem gustarile noastre preferate. Evident, ele nu sunt intotdeauna cele mai sanatoase, dar sunt delicioase. Cu toate acestea, s-ar putea sa existe mai mult decat atat pe partea negativa a gustarilor secrete decat s-a crezut inițial.Robert Love este un neurolog ce creeaza videoclipuri pe TikTok,…