Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni au depistat un cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere avand insemnele autoritaților ucrainene, fals. Miercuri, 03 mai a.c., in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Procesul devine de la un termen la altul tot mai complicat, potrivit Realitatea PLUS.Pana acum, judecatorii și cei care au instrumentat dosarul nu au aflat de ce și cum a revendicat familia din Ilfov/București averea uriașa a refugiaților ucraineni. In prima instanța, magistrații au refuzat cererea…

- Procesul devine de la un termen la altul tot mai complicat, potrivit Realitatea PLUS.Pana acum, judecatorii și cei care au instrumentat dosarul nu au aflat de ce și cum a revendicat familia din București averea uriașa a refugiaților ucraineni. In prima instanța, magistrații au refuzat cererea familiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, intr-o mașina condusa de un cetațean ucrainean un pistol cu gaze și 269 de proiectile . Polițiști de frontiera au controlat pe sensul de intrare in țara o mașina condusa de catre un cetațean…

- Politistii de frontiera ai Garzii de Coasta au depistat, intr-un “camion incarcat cu diverse produse”, condus de un cetatean ucrainean, 1.200 pistoale suspecte a fi letale și supuse autorizarii. Armele vor fi trimise spre expertizare. Citește și: Video. Rascoala la Botesti impotriva OMV Petrom! “In…

- Cele 1.200 de pistoale au fost descoperite de polițiști intr-un camion condus de un cetațean ucrainean in varsta de 54 de ani, care a intrat, joi, in Romania pe la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, județul Constanța, informeaza Poliția de Frontiera. Ansamblul rutier era inmatriculat in Ucraina…

- Un cetatean ucrainean este cercetat pentru fals material in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, dupa ce a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Galati Rutier, in timp ce incerca sa treaca frontiera cu un automarfar, o polita de asigurare falsificata, informeaza Inspectoratul Teritorial…

- ”Politistii de frontiera au observat, pe directia localitatii Lunca la Tisa, patru persoane care transportau, in spate, colete voluminoase de la linia de frontiera spre interiorul tarii. Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea acestora, efectuand somatiile legale prin voce, insa acestea…