Poliția de frontieră a găsit 11 persoane, din care cinci copii, pe malul Dunării Sase adulti si cinci copii au fost gasiți de catre Politia de Frontiera Drobeta Turnu Severin la malul Dunarii. Cele 11 persoane incercau sa intre ilegal in Romania din Serbia. Migranții proveneau din Siria, Palestina si Kuweit. Cel mai mic copil aflat in grup avea un an. „In data de 12.06.2021, in jurul orei 01.50, in urma unei actiuni desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – judetul Mehedinti, a fost descoperit in aval de insula Simian un grup de unsprezece persoane, cetateni straini. Grupul format din adulti si copii a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

