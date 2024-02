(VIDEO) 18 migranţi opriţi la frontiera de vest. 5 dintre ei, depistaţi cu ajutorul unei drone 18 migranti au fost opriti la frontiera de vest. 5 dintre ei au fost depistati cu ajutorul unei drone. Politistii de frontiera Oradea au depistat, ascunși in mijloace de transport, respectiv deplasandu-se pe jos, 18 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in tari din vestul Europei. Cinci cetatenii din Pakistan și Sri Lanka au fost depistati de catre politistii din Varșand cu ajutorul unei drone. Azi noapte, politistii din Varșand au observat la aproximativ 200 de metri de linia de frontiera, cu ajutorul unei drone, un grup format… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

