Emailul prin care poliția a fost anunțata ca o bomba a fost plasata intr-un mare centru comercial din București a stat necitit aproape zece ore. Mesajul a fost trimis la miezul nopții, fiind deschis de un polițist abia la ora 10 dimineața. Poliția Capitalei are o secțiune de transmitere de solicitari și petiții care funcționeaza […]