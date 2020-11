Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au depistat, miercuri, in jurul orei 11,30, un barbat de 30 de ani, identificat ca principal suspect in cazul infractiunii de talharie calificata, savarsita in urma cu o zi intr-o agentie bancara din Sectorul 2. "Barbatul a fost condus pentru audieri la sediul Directiei Generale de Politie…

- Drifturi oprite de polițiști, vineri seara, in parcarea unui complex comercial din Baneasa. Deși evenimentele cu mai multe persoane sunt interzise in București de catre autoritați, mai mulți tineri au sfidat regulile și s-au strans in sectorul 1 pentru cateva ore de distracție, transmite Poliția Capitalei.Cum…

- Scandalul intalnirii interlopilor din familia Duduianu cu sefii Politiei Romane, inainte de inmormantarea lui Emi Pian, face noi victime. Detasarea lui Radu Gavris ca adjunct la IPJ Harghita a fost semnata chiar de Liviu Vasilescu, inainte de a-si da demisia. Totul vine dupa ce chiar secretarul de…