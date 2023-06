Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane si alte fapte de criminalitate organizata. De asemenea, DIICOT a cerut confiscarea mai multor terenuri, masini si ceasuri de lux care aparțin milionarilor britanici. Comunicatul oficial al procurorilor.

- Doi adolescenți in varsta de 17 ani din Falești au fost reținuți, dupa ce oamenii legii au ridicat circa 1,5 kg de droguri de tip PVP „sare”. Unul fiind in clasa a 10-a la liceu, iar altul intr-o instituție de invațamant secundar profesional, ei comunicau cu clienții pe internet, prin intermediul aplicației…

- Alerta in Maramureș! Poliția cere ajutorul cetațenilor: O femeie de 46 de ani este cautata de oamenii legii.foto Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo La data de 14 mai a.c., polițiștii…

- In cursul acestei dimineți, Cobra Tate a primit acordul instanței pentru a parasi locuința și a merge la medicul stomatolog, cu scopul rezolvarii unor probleme dentare. In aceste momente, milionarul se afla inca in arest la domiciliu, impreuna cu fratele sau, Tristan Tate.

- Acum ca minivacanța de 1 mai s-a terminat, bucureștenii au navalit spre casa. Unii dintre ei s-au ales și cu permisele reținute. Motivul? Alcool, mers inapoi și alte abateri. Politistii Biroului de Politie A2 Bucuresti – Constanta au actionat pentru cresterea sigurantei in trafic si au aplicat 8 sanctiuni…

- Un tanar de 21 de ani, din raionul Calarași, este cercetat penal pentru comiterea unui furt. Potrivit poliției, suspectul a sustras mai multe telefoane, calculatoare și un aparat foto dintr-o casa din sectorul Centru al Capitalei.

- Trei tineri, doi baieți de 25 de ani și o fata de 20 de ani, originari din Chișinau, au fost reținuți fiind suspectați de furt. Banuiții, pe timpul nopții ar fi sustras in jur de 25 de placuțe cu numere de inmatriculare straine de la automobile parcate in curțile blocurilor de locuit din sectorul Botanica…