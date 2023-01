Stiri pe aceeasi tema

- CSM Oradea a fost invinsa de Panionios GSS cu scorul de 10-5 (2-1, 3-2, 2-0, 3-2), miercuri seara, la Atena, in prima mansa a sferturilor de finala ale competitiei masculine de polo pe apa LEN Euro Cup, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In asteptarea ridicarii interdictiei la transferuri, Politehnica Timisoara are sase jucatori semnati in aceasta iarna. A fost confirmat si finlandezul Onni Tiihonen, jucator care era deja inregimentat conform „principalului” Octavian Benga. Mijlocasul central a semnat pana in vara, cu drept de prelungire…

- Politehnica Timisoara a disputat azi primul amical al iernii. Alb-violetii au trecut cu 4-0 (3-0) de divizionara „D” Timisul Sag. Divizionara secunda a facut o prima repriza peste asteptari, cu noutatile iernii, inclusiv finlandezul Onni Tiihonen, care a si deschis scorul, fiind deja semnat. Tavi Benga…

- Politehnica Timișoara se reunește luni in noul an. Dupa campania eșuata din toamna, alb-violetii pastreaza sperante ca se vor salva de la retrogradarea in „C” si si-au creionat un program cu sase amicale inainte de duelul oficial de la Dumbravita, primul din 2023. Cele mai atractive dueluri din teste…

- Etapa a 12 a a Ligii Nationale, penultima din tur, i a adus o noua victorie formatiei masculine de handbal CSM Constanta, care a ajuns la cota de 28 de puncte, dupa noua victorii, un egal si doua infrangeri pana acum.Formatia antrenata de George Buricea si Ionut Puscasu a intalnit pe teren propriu SCM…

- Politehnica Timisoara nu-si mai revine in 2022. Alb-violetii aveau nevoie de victorie cu Metaloglobus Bucuresti pentru a-i cedat ultima pozitie, dar au inceput rau jocul si cam tot asa l-au continuat. S-a incheiat 1-2 (0-1), cu cate un penalty de fiecare parte. De la erorile copilaresti, pana la teama…

- Politehnica Timisoara a transferat inca doi straini in incercarea de a se redresa pe final de an. Fundasul grec Angelos Karatasios, care a apartinut si de Olympiacos, si atacantul germano-albanez Fatjon Celani, ultima data in Luxemburg, au semnat cu alb-violetii dupa ce au dat probe. Celani (30 ani)…