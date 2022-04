Politehnica Timisoara Under 15 a avut parte de un start reusit in turneul dedicat sferturilor de finala in Liga Elitelor. Alb-violetii mici s-au impus cu 5-0 (1-0) in fata rivalei UTA Arad, oaspetii de pe Mures participa in competitie cu o grupa de varsta mai mica. Pentru a obtine biletele pentru faza semifinalelor, timisorenii mai […] Articolul Politehnica U15 a inceput turneul de acasa din Liga Elitelor cu o victorie in fata lui UTA. Elevii lui Paul Codrea lupta cu oltenii pentru semifinale a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .