Alb-violetii au oficializat in aceasta seara o noua sosire, a 5-a din aceasta vara. Nou sositul e un tanar mijlocas care a atras atentia in Liga 3, dar a facut-o la o echipa modesta, care a si retrogradat – Progresul Ezeris. Caraseanul transferat de Politehnica Timisoara atrage si prin numele sau: Iosif Rotariu. Noul Iosif […]