- Politehnica Timișoara a trecut cu 3-1 de Banat Girls in etapa a VI-a a Superligii de fotbal feminin, intr-o partida disputata sambata pe stadionul Știința. Prima parte a intalnirii a fost echilibrata, cu o posesie mai buna pentru Politehnica. O ocazie imensa a apartinut echipei oaspete si venit la jumatatea…

- Etapa a VI-a a Superligii de fotbal feminin aduce un derby-ul zonal important si in lupta pentru play-off: Politehnica Timișoara – Banat Girls. Banat Girls vine dupa o victorie in fața Gloriei Bistrița și este la 3 puncte in spatele formației alb-violete. Pentru duelul din aceasta runda Liviu Ivasuc…

- De vineri pana ieri s-au jucat partidele etapei cu numarul 7 din cadrul Ligii Zimbrilor. Etapa a debutat chiar cu marele derby bucureștean, dintre Dinamo și Steaua, meci caștigat lejer de „caini”, scor 37-26. Tot vineri, CSM Constanța s-a impus pe teren propriu, scor 30-24, in fața celor de la CSM Focșani.…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au jucat in weekend, pe teren propriu, cu grupari noi in elita feminina, dar cu ambitii mari. Pe „Stiinta” Farul Constanta a triumfat ieri cu 2-1, in timp ce la Tomnatic gazdele s-au impus cu 3-1 in fata Gloriei Bistrita, gruparea pe care alb-violetele reusisera…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au obtinut in acest weekend succese importante in Superliga feminina pe terenuri straine si dificile. Alb-violetele s-au impus astazi cu 3-1 pe terenul Gloriei Bistrita, in timp ce echipa care isi disputa acum jocurile de acasa la Tomnatic a castigat ieri cu 2-1…

- Echipa Atletico Madrid s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 3-1, in fata formatiei Real Madrid, duminica seara, in derby-ul etapei a 6-a a campionatului de fotbal al Spaniei, la care au asistat 69.000 de spectatori, potrivit Agerpres.Atletico a deschis rapid scorul, dupa doar patru minute de…

- Mai mulți profesori de elita din Romania a fost prezenți, zilele trecute, in Geoparcul UNESCO Ținutul Buzaului, in cadrul unei școli de vara, experiența in locurile unice din județul Buzau completand bagajul lor informațional și practic. ,,Evoluție prin educație. Este deviza Școlii de Vara de Știința…

- Farul Constanta a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0, pe teren propriu, in derby-ul etapei a șaptea a Ligii 1. „Marinarii” au deschis scorul in minutul 17 prin Louis Munteanu, dupa o centrare a lui Grameni. Același Munteanu a stabilit scorul final in minutul 35, cand l-a invins din lovitura…