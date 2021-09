Stiri pe aceeasi tema

- Fetele pregatite de Mirel Albon au debutat cu stangul in elita la Alexandria si au maine un meci greu acasa, cu Piros Security Arad. Inaintea duelului cu trupa de pe Mures, Politehnica Timisoara Femina a mai facut o achizitie, inregimentand-o pe Genoveva Rosie, adusa tocmai de la trupa din Teleorman…

- Handbalistele de la Gloria Buzau, caștigatoare ale Cupei și Supercupei Romaniei, au invins jucatoarele de la Gloria Bistrița, in prima etapa a campionatului, vineri seara, intr-un meci disputat in Sala Sporturilor „Romeo Imandi”.Elevele lui Aurelian Roșca și Romeo Ilie au caștigat cu 25 – 23 (18 – 13).

- Naționala de fotbal a Romaniei a inceput cu dreptul meciurile de la Jocurile Olimpice. Naționala lui Radoi a invins cu 1-0 pe Honduras și are șanse mari de calificare in faza urmatoare. Hondurienii și-au bagat mingea in poarta in finalul primei reprize, dupa un corner executat perfect de Andrei Ciobanu.…

- Debut fara victorie pentru echipele moldovenești in Europa Conference League! Milsami Orhei și Petrocub Hancești au incheiat la egalitate partidele lor, iar Sfantul Gheorghe Suruceni a suferit o infrangere usturatoare.

- FOTO: CSU Alba Iulia – Inter Ciugud 2-1 (0-0), in Cupa Romaniei | Manea, debut cu victorie, in fața lui Bicheși CS Universitatea Alba Iulia s-a impus in primul meci oficial sub comanda lui Mihai Manea, scor 2-1 (0-0), in cadrul Cupei Romaniei, la Ciugud, cu Interul condus de antrenorul unirist Adrian…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray (124 ATP), fost numar unu mondial, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului ATP pe iarba de la Queen's Club (Londra), dotat cu premii totale de 1.290.135 euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-2, de francezul Benoit Paire (46 ATP), noteaza…

- Turul Diviziei Nationale de Seniori la rugby s-a incheiat odata cu disputarea partidelor din etapa a noua, o runda favorabila echipelor vizitatoare. Cu doar trei incercari reusite, CS Navodari s-a impus destul de greu, cu scorul de 17-11, pe terenul celor de la CSU AV Arad, lasand gazdelor punctul bonus…