- Aflata dupa mult timp intr-un stagiu peste granita, Politehnica Timisoara s-a si intarit de „afara”. Croatul Karlo Plantak a sosit chiar din tara care-i gazduieste pe alb-violeti, venind de la divizionara secunda slovena Aluminij, in timp ce bulgarul Aleksandar Tsvetkov a jucat ultima data chiar in…

- Politehnica Timisoara a cedat la limita jocul amical disputat azi la Ljubljana, in capitala Sloveniei. A fost 1-2 cu NK Tabor Sezana, grupare din prima liga, iar singura reusita banateana a purtat semnatura lui Cosmin Birnoi. Dupa trei zile doar de antrenamente la Slovenj Gradec, alb-violetii s-au deplasat…

- Politehnica Timisoara va efectua in aceasta vara un cantonament extern. Alb-violetii plreaca joia viitoare spre Slovenia, urmand sa-si stabileasca pana in 18 iulie cartierul general in oraselul Slovenj Gradec. Elevii lui Bogdan Andone vor disputat in cadrul stagiului si patru partide de verificare cu…

- Politehnica Timisoara a anuntat azi, inaintea reunirii, prima mutare a verii. Experimentatul mijlocas central Silviu Pana s-a alaturat alb-violetilor pe cel putin un an de zile, avand optiunea de prelungire a intelegerii, dupa ce a incheiat conturile cu Petrolul, nimeni alta decat campioana Ligii 2.…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa intoarca rezultatul din tur de pe „Stiinta” (scor 1-2), in barajul de supravietuire cu FC Brasov. Mai mult, alb-violetii au evoluat foarte sters sub Tampa iar gazdele s-au impus pe final cu 1-0 prin reusita lui Milcho Angelov. Meciul a inceput cu ocazii decente.…

- Politehnica Timisoara are o singura cale sa-si mai impace suporterii dupa o perioada extrem de tensionata. Alb-violetii au obligatia sa salveze sportiv echipa de la retrogradare, castigand returul barajului cu FC Brasov, din deplasare. Interimarul Toni Foale e optimist, dar are si cea mai grea misiune…

- Politehnica Timisoara e nevoita sa efectueze o deplasare lunga in ultima runda a play-out-ului, una fara miza reala in clasament. Cu locul de baraj de supravietuire „asigurat”, alb-violetii spera sa obtina la Iasi, cu alta „Poli”, o victorie de moral inaintea viitoarei duble cu FC Brasov. Banatenii…

- Politehnica Timisoara a ramas fara sanse la salvarea directa dupa un sezon sub asteptari in campionatul Ligii 2. Alb-violetii mai au doua jocuri in play-out, cu Metaloglobus sambata acasa si la Iasi, iar singura certitudine e ca vor intalni la barajul de supravietuire pe FC Brasov. „Din pacate doua…