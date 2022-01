Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Jean Paler, in varsta de 69 de ani, a trecut prin momente grele in urma cu 10 ani, cand a fost operat pe inima. De ceva timp, acesta locuiește la Sinaia și are grija sa nu iși puna sanatatea in pericol.Jean Paler recunoaște ca are dimensiuni corporale uriașe: inalțime 1,90 m și 120 de kilograme.…

- Foresta este prima formație din Seria I a Ligii a III-a care va relua pregatirile. Sucevenii vor incepe antrenamentele pe data de 5 ianuarie, la ora 15.00, cu 9 saptamani inainte de startul sezonului de primavara, programat pe data de 12 martie. Noutatea este ca „galben-verzii" ...

- Sambata, 11 decembrie a.c., s-a desfașurat ultima etapa din turul Ligii a IV-a ialomițene. A fost o etapa interesanta, care incheie in mod fericit un tur de campionat in care echipele au avut fluctuații de forma. Au fost surprize placute, dar și echipe care au dezamagit. Au facut o figura frumoasa echipele…

- Inceputul lunii decembrie a fost luat in serios de termometrele din toata țara, iar mureșenii pot confirma ca nici cele din județul lor nu s-au lasat mai prejos. Iarna vine cu multe motive de zambet, fara doar și poate, insa rapește majoritații covarșitoare a oamenilor bucuria de a petrece clipe de…

- Al doilea joc al saptamanii pentru tinerii aflati in trial la Politehnica a fost cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, revelatia Ligii 3. Liderul peste iarna al Seriei 8 s-a impus cu 4-1 (1-0). Antrenorul Nicolae Croitoru a testat la alb-violeti cu aceasta ocazie inca doi tineri sositi din afara clubului.…

- Frigul nu ne imbolnaveste, nu ne face sa racim daca ne imbracam corespunzator. In plus, aerul curat este benefic pentru organism. In schimb, ne putem imbolnavi singuri daca nu respectam anumite lucruri. Cand afara este frig trebuie sa ne imbracam corespunzator.„Daca este iarna, este clar ca nu iesim…

- Politehnica Timisoara a ajuns in „ceasul al 13-lea” in privinta nevoii de puncte in campionat pentru a nu avea emotii mari in play-out. Alb-violetii reiau Liga 2 cu o deplasare pe terenul „noii” FC Brasov, echipa care nu a impresionat dupa promovare si se afla exact sub elevii lui Nicolae Croitoru.…