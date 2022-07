Politehnica împrumută de la Hagi! Un internaţional de juniori legitimat la Farul Constanţa vine în Copou Politehnica Iasi este aproape de a bifa al 19-lea transfer al verii! Formatia ieseana a batut palma cu gruparea condusa de Gheorghe Hagi, Farul Constanta, pentru imprumutul mijlocasului Denis Bujor pe un sezon. International de juniori, Bujor implineste 18 ani pe 26 septembrie. Conform referintelor primite, jucatorul amintit ar fi favorit la titularizare in conditiile in care formatiile de liga secunda sunt obligate sa foloseasca timp de 90 de minute in meciurile oficiale un fotbalist nascut in 2004. La Poli, concurenta este serioasa la categoria de varsta amintita. Pe postul de mijlocas dreapta,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

