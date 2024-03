Ce reprezintă construcția galbenă care plutește în largul Mării Negre, în zona Petromidia La cațiva kilometri in largul Marii Negre, in zona rafinariei Petromidia, se afla singurul terminal marin offshore din Romania. De 15 ani, in largul Marii Negre, la 8,6 kilometri de rafinaria Petromidia, se poate zari o construcție galbena, nu foarte mare care pare ca plutește in deriva. Este insa singurul terminal offshore din Romania, o instalație care prin care se alimenteaza rafinaria cu țițeiul adus de tancurile petroliere. Singurul terminal offshore din Romania a implinit recent 15 ani de la primul vapor cu țițeidescarcat pentru rafinaria Petromidia, cel mai important activ al KMG International… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

