- Victorie importanta pentru Gloria, joi seara, intr-un context in care orice alt rezultat aproape ca ar fi dus la schimbarea obiectivului. Buzaul a primit vizita unei echipe care a jucat doar o repriza, mitan, ce-i drept, foarte spectaculos. Scorul a fost ca un yo-yo, Gloria conducand cu patru goluri,…

- Politehnica Timisoara s-a impus fara probleme in jocul cu „lanterna” ACS Tg. Mures in runda a a 9-a a SuperLigii Feminine. A fost 7-1 pentru alb-violete pe „Stiinta” intr-o intalnire in care s-a pus doar problema diferentei in favoarea gazdelor. Shaira Pera (2 goluri), Dana Cioabla (2), Nikoleta Kurja,…

- UTA Arad a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, la Oradea, intr-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal.Dinamo a deschis scorul prin Dennis Politic (8), cu un sut la coltul scurt, dar aradenii au egalat inainte de pauza, prin Claudiu Micovschi (41),…

- Politehnica Femina s-a impus intr-un duel al orgoliilor in fotbalul feminin din vestul tarii. Banat Girls, care din acest sezon isi disputa jocurile de acasa la Tomnatic, s-a prezentat ieri pe „Stiinta” si cu mai multe foste alb-violete. Gazdele au castigat cu 3-1 si isi pastreaza suprematia in regiune…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au jucat in weekend, pe teren propriu, cu grupari noi in elita feminina, dar cu ambitii mari. Pe „Stiinta” Farul Constanta a triumfat ieri cu 2-1, in timp ce la Tomnatic gazdele s-au impus cu 3-1 in fata Gloriei Bistrita, gruparea pe care alb-violetele reusisera…

- Dupa un inceput de sezon slab, handbalistele de la Gloria au avut sambata ocazia perfecta de a mai drege din moral, dar și din imagine, amandoua știrbite in urma celor trei infrangeri consecutive. Știința București, un adversar modest, nu a gasit resursele necesare pentru a pune probleme elevelor lui…

- Echipa franceza Metz, antrenata de tehnicianul roman Laszlo Boloni, a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, formatia RC Lens, anunța news.ro.Metz a deschis scorul pe Stade Bollaert-Delelis, prin Joel Asoro, in minutul 37. Lens a marcat prin Elye Wahi, in minutul 65, dar arbitrul asistent…

- Reprezentativa Croatiei a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, selectionata Armeniei, in preliminariile Euro-2024.Unicul gol al meciului a fost marcat de Kramaric, in minutul 14, conform news.ro Tot in grupa D, de la ora 21.45, are loc meciul Letonia-Tara Galilor.