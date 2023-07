Stiri pe aceeasi tema

- Luni spre seara, la stadionul Dan Paltinișanu a avut loc reunirea echipei de fotbal Politehnica Timișoara. Fara antrenorul principal Paul Codrea, aflat inca in concediu, ședința de pregatire a fost condusa de antrenorul secund Antonio Foale și de preparatorul fizic Remus Datcu. 31 de jucatori s-au aflat…

- Componența lotului formației din “Mica Roma” va fi anunțata in perioada urmatoare, dar cu siguranța in sezonul viitor formația din Alba nu se va baza pe 4 “piese grele”, jucatoare bine cotate la bursa voleiului european. Volei Alba Blaj va avea in sezonul urmator un buget redus cu aproximativ 10 la…

- Vicecampioana nationala la fotbal feminin, Politehnica Timisoara continua sa anunte plecari din lotul pregatit de Mirel Albon. Inca trei jucatoare s-au despartit de alb-violete la capatul sezonului 2023-24: Cristina Sucila, Cristina Codrescu și Larisa Grigore, toate aflate la final de contract. Sucila…

- CSM Lugoj a anuntat primele nume noi pentru sezonul voleibalistic 2023-24. Formatia de pe Timis a inregimentat doua tinere, Ioana Manaila si Sandra Nistor Popovici, cea din urma fiind din propria pepiniera. Manaila (18 ani si 1,86 metri, centru) vine de la Caransebes si a avut deja rezultate notabile…

- Echipa de polo feminin U15 a clubului Unirea Alba Iulia, vicecampioana naționala. Amalia Novacean desemnata cea mai buna jucatoare Echipa de polo feminin U15 a Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia pregatita de Dorin Pocol a caștigat medalia de argint in cadrul Campionatului Național. Mai mult…

- Politehnica Timisoara a fost aproape sa piarda un avantaj mare pe care-l are inaintea duelului direct, mai mult ca sigur pentru titlu, cu „U” Cluj. Alb-violetele s-au impus azi greu, cu 2-1, pe final, pe terenul ultimei clasate din play-off – Vasas Femina. Timisorencele, lipsite de aportul capitanei…

- Politehnica Timisoara s-a impus categoric pe terenul celor de la FK Csikszereda M. Ciuc in runda a 7-a a elitei feminine. Alb-violetele s-au impus cu 7-0 si raman astfel pe primul loc si totodata „in carti” pentru aducerea primului titlu pe Bega. Meciul din Harghita parea mai greu in conditiile in care…

- Politehnica Timisoara a avut un nou meci greu in elita feminina. Dupa esecul dur, scor 0-7, la Cluj, alb-violetele au condus, dar apoi s-au vazut in dezavantaj, acasa, cu revelatia Carmen Bucuresti. A fost pana la urma 2-2, datorita unei loviturp de cap a Antoniei Bratu, in prelungiri, rezultat care…