- Dupa un inceput catastrofal de campionat, cand a pierdut la Cluj cu 3-0, Poli a sprintat frumos in runda a doua și a invins in deplasare cu 3-1. Erau deci premisele unui nou succes, pe teren propriu de aceasta data, mai ales ca adversara de duminica... The post Poli Timișoara, doar remiza cu Buzaul,…

- Politehnica Timisoara e pregatita sa primeasca vizita Buzaului lui Cristian Pustai cu fani in tribune. Antrenorul Dorin Toma e convins ca elevii sai se vor bucura de un plus mare cu suporterii fideli alaturi pe „Dan Paltinisanu”. In alta ordine de idei, alb-violetii au ajuns la un „echilibru” in privinta…

- Atelierul Auto al Regelui Mihai I se deschide publicului, incepand de vineri, iar vizitatorii Domeniului Regal Savarsin pot vedea jeep-urile, uneltele si piesele originale, pastrate in aceeasi pozitie decisa de Regele Mihai. „Incepand de vineri, 23 iulie 2021, Atelierul Auto al Regelui Mihai I este…

- ASU Politehnica a castigat al treilea joc de pregatire sustinut in aceasta vara. A fost un 2-0 cu retrogradata in „C” CSM Resita, formatia cu sperante la revenirea in „B” sub comanda lui Dan Alexa. Denis Radu si Sebastian Serediuc, jucator sosit la alb-violeti de la CFR Cluj, au marcat golurile gazdelor…

- A revenit la Buzau unul dintre cei mai buni handbaliști din istorie. Cornel Penu a fost protagonistul unor evenimente organizate la Liceul cu Program Sportiv și la Palatul Comunal. Fostul portar, de doua ori campion mondial cu naționala Romaniei, a inceput sa joace handbal la Buzau. Buzaul locul in…

- FC Voluntari a ramas in Liga I, dupa ce a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), pe Dunarea Calarasi, locul 4 in liga a II-a, in returul barajului. Oaspetii au jucat in zece jucatori din minutul 54. Ilfovenii s-au impus si in tur, cu 2-1. Au marcat: Droppa '7, Betancor '18,…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut biletele pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa doua victorii consecutive la inceputul acestei saptamani in sala „Dinamo”, gazda turneului. Dupa ce ieri SCM Politehnica a trecut fara probleme de divizionara secunda din Pitesti, astazi, jucatorii pregatiti…