- Politehnica Timisoara a disputat azi primul amical al iernii. Alb-violetii au trecut cu 4-0 (3-0) de divizionara „D” Timisul Sag. Divizionara secunda a facut o prima repriza peste asteptari, cu noutatile iernii, inclusiv finlandezul Onni Tiihonen, care a si deschis scorul, fiind deja semnat. Tavi Benga…

- Țara vecina, afectata considerabil de consecințele razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, va primi 30 milioane de dolari din partea USAID, agenția din SUA. Potrivit Samanthei Power, administratoarea Agenției pentru Dezvoltare Internaționala a SUA (USAID), cele 30 milioane de dolari vor fi oferite Guvernului…

- Deputatii partidului italian de guvernamant Liga au prezentat un proiect de lege care prevede ajutoare de pana la 20.000 de euro pentru cuplurile sub 35 de ani care se casatoresc religios dupa ritul catolic, masura gandita in urma cresterii prea mari a numarului casatoriilor civile, relateaza luni…

- Politehnica Timisoara nu-si mai revine in 2022. Alb-violetii aveau nevoie de victorie cu Metaloglobus Bucuresti pentru a-i cedat ultima pozitie, dar au inceput rau jocul si cam tot asa l-au continuat. S-a incheiat 1-2 (0-1), cu cate un penalty de fiecare parte. De la erorile copilaresti, pana la teama…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca Primaria Capitalei va achita facturile catre Termoenergetica. El a precizat insa ca are nevoie de ajutor de la Guvern pentru a putea plati cei 600-650 de milioane de lei care s-au acumulat in ultimii trei ani, reprezentand diferenta de tarif intre…

- Politehnica Timisoara a transferat inca doi straini in incercarea de a se redresa pe final de an. Fundasul grec Angelos Karatasios, care a apartinut si de Olympiacos, si atacantul germano-albanez Fatjon Celani, ultima data in Luxemburg, au semnat cu alb-violetii dupa ce au dat probe. Celani (30 ani)…

- Politehnica Timisoara e in continuare in criza de victorii in actualul sezon al Ligii 2. Desi jocul s-a mai indreptat, echipa pregatita acum de Octavian Benga a ramas cu o singura victorie, cea din prima runda. Sambata, alb-violetii nu vor avea probabil o partida usoara cu nou promovata Minaur Baia…