Policlinica pentru Sportivi, reabilitare de 800.000 de euro Policlinica pentru Sportivi, reabilitare de 800.000 de euro. Dupa ce a aprobat, in urma cu aproape șase luni, majorarea valorii investiției, Consiliul Județean (CJ) Dolj a demarat, saptamana trecuta, licitația pentru execuția lucrarilor de reabilitare a Policlinicii pentru Sportivi din Craiova. Vorbim aici de singurul Ambulatoriu de specialitate pentru sportivii din Oltenia, care funcționeaza intr-o cladire in care nu s-a mai investit de mult timp. Imobilul situat pe Aleea Voinicului va fi modernizat pentru a se incadra intr-o clasa de eficiența energetica superioara, lucrarile fiind estimate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

