- Politehnica Timișoara ar reuși o adevarata minune daca s-ar salva in acest sezon de la retrogradarea in Liga 3. Alb-violeții ș-au aflat azi programul din grupa A a play-out-ului, pe care o incepe din postura de codașa și cu o deplasare chiar la urmatoarea clasata, Minaur Baia Mare, formație care are…

- Dinamo Bucuresti, Gloria Buzau si Unirea Dej au confirmat calculele hartiei și s-au calificat in play-off-ul Ligii a 2-a , duminica, in ultima etapa a sezonului regulat. Favorite inaintea startului ultimei runde, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo au reușit sa se califice in play-off, cu toate ca niciuna…

- Vineri, 3 martie – ora 17.00: Otelul Galati – Csikszereda Miercurea Ciuc.Sambata, 4 martie – ora 11.00: FC Brasov – Unirea Constanta, Progresul Spartac – CSC Dumbravita, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara; ora 12.00: CSC Selimbar – Dinamo, Unirea Dej –…

- Daca in februarie 2022, Politehnica invingea Dumbravita intr-un meci amical cu 7-0, iata ca doar dupa un an, echipa de la Padurea Verde a ajuns in „B” si este cea mai bine clasata echipa din tot Banatul. Mai mult, dupa ce a invins si Ripensia (1-0), trupa lui Cosmin Stan s-a distrat acum si cu ... The…

- CSA Steaua joaca azi un amical cu Concordia Chiajna, de la ora 12:00. Meciul dintre echipele antrenante de Daniel Oprița și Eugen Trica va avea loc pe Terenul 5 din Complexul Sportiv Steaua și va fi live pe GSP.ro. Steaua joaca primul meci oficial din Liga 2 in deplasare, pe 24 februarie, cu Unirea…

- In data de 2 februarie 2023, se semneaza Contractul de finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Maramureș” intre MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura…

- Dupa plecarea in aceasta iarna a 8 jucatori, dintre care cativa titulari de baza, Ripensia a reziliat contractul, de comun acord si cu Cristian Gavra. Atacantul de 29 de ani a venit in urma cu aproape un an la clubul banatean. Gavra a fost unul dintre cei mai importanți jucatori ”roș-galbeni” in aceasta…

- Iustin Popescu (29 de ani) și-a incheiat iarna aceasta socotelile cu CS Mioveni și a ajuns in Liga 2, la Concordia Chiajna. Ilfovenii au anunțat astazi transferul fostului goalkeeper de la Dinamo, pentru care a bifat 5 meciuri. Concordia Chiajna, locul 9 in liga secunda, și-a asigurat serviciile portarului…