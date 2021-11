Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timișoara a remizat astazi, pe teren propriu, cu CSC 1599 Șelimbar, scor 1-1, acesta fiind primul punct obținut de alb-violeți in Liga 2 dupa schimbarea de pe banca tehnica. Una dintre cele mai mare ocazii din prima repriza a venit in primele minute, cand Doru Andrei, care a primit zilele…

- Politehnica Timisoara a ramas pe un loc care nu-i face cinste in clasament, ba, mai mult, care le da frisoane fanilor pesimisti. Nici maine nu se anunta o misiune facila pentru alb-violetii pregatiti de Nicolae Croitoru, in conditiile in care vizitatoara CSC 1599 Selimbar a produs surpriza in etapa…

- Bobby Paunescu a vorbit despre principalele probleme care macina țara in aceste zile. Printre altele, țara noastra ar putea sa fie implicata și intr-un scandal internațional cu trafic de droguri."E un context dificil atat din punct de vedere economic dar trecem prin aceasta criza medicala. Speram ca…

- Echipa FC Brasov a pierdut, scor 1-2, meciul disputat, sambata, pe teren propriu, in compania formatiei FC Hermannstadt, in etapa a XII-a a Ligii a II-a, conform news.ro Pentru FC Brasov a marcat Mihalcea, in minutul 25, din penalti, in timp ce pentru Hermannstadt au punctat Buhacianu '20…

- Petrolul Ploiesti a urcat pe primul loc în Liga 2, dupa ce a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Ripensia Timisoara, în etapa a șaptea.Golurile au fost marcate de Vajushi '11 si Bratu '42.În urma acestui succes, Petrolul a adunat 18 puncte…

- Viitorul Pandurii a obtinut, duminica, un punct foarte bun pe terenul Concordiei Chiajna, liderul din Liga 1. Formatia gorjeana s-a aparat foarte bine si a castigat abia cel de-al doilea punct in noul sezon. Partida a contat pentru etapa a 5-a. Prima repriza a meciului de la Chiajna a fost una echilibrata,…

- Petrolul Ploiești a învins, duminica, în deplasare, echipa Viitorul Pandurii Târgu Jiu cu scorul de 3-0, în etapa a patra a Ligii 2.Au marcat: Vajushi ('57), Ticu ('64) și Mario Bratu ('84).Dupa acest rezultat, Petrolul ocupa locul 4, cu noua puncte,…

- ​CSA Steaua București a obținut o victorie spectaculoasa pe noul stadion din Ghencea, scor 5-2, împotriva echipei Dacia Unirea Braila. Meciul a contat pentru etapa a treia din Liga 2.Pentru Steaua au marcat Chipirliu ('4, '44), Buhaescu ('57), Bajenaru ('67) și Huiban ('90),…