- O echipa din Liga 3, ACSO Filiași, doua din Liga 2, FC Buzau și Politehnica Timișoara, și alte 5 din primul eșalon vor juca in sferturile de finala, programate in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2021. Programul meciurilor Marți, 30 noiembrie 2021 Chindia Targoviște – Sepsi OSK 20:30 Miercuri, 1…

- Astazi, la Casa Fotbalului, a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea jocurilor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2021-22. Politehnica Timisoara o va infrunta in mansa unica, pe teren propriu, pe FC Arges! „Am si intuit, cand ma uitam la tragere si am vazut FC Arges, am si zis:…

- Echipa de Liga a II-a Politehnica Timisoara a furnizat cea de-a doua mare surpriza a optimilor Cupei Romaniei la fotbal, reusind sa o elimine din competitie, scor 2-0, pe Rapid Bucuresti. Golurile au fost marcate de Gerbi (min. 21) si Oct. Ursu (min. 70). Anterior, CSO Filiasi (Liga a III-a) reusise…

- Echipa de Liga a III-a CSO Filiasi a furnizat cea mai mare surpriza din actuala editie a Cupei Romaniei la fotbal, reusind sa se califice in sferturile de finala. ACSO Filiasi a eliminat-o pe AFC Hermannstadt (Liga a II-a), dupa un meci dramatic: a fost 1-1 dupa 90 de minute, 2-2 dupa prelungiri si…

- Chindia Targoviste a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Gaz Metan Medias si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, anunța news.ro. Vlad Morar a marcat in propria poarta in minutul 29. Chindia si ACSO Filiasi sunt echipele care au acces deja…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala din Cupa Romaniei. Meciurile sunt programate pe 27 octombrie cu incepere de la ora 15:30, cu excepția jocurilor televizate, programul acestora urmand a fi stabilit si comunicat ulterior pe site-ul FRF. Partidele din optimile de finala ale Cupei…

- Șaisprezecimile de finala din Cupa Romaniei continua astazi cu alte noua partide. FC Argeș - FC Botoșani, Farul - Sepsi și CS Hunedoara - FCSB sunt cele mai interesante partide ale zilei. Meciurile din 16-imile Cupei se disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție…

- FC Arges a pus in vanzare biletele pentru meciul din 16-imile Cupei Romaniei cu FC Botoșani. Prețurile tichetelor pentru jocul programat miercuri, 22 septembrie 2021, de la ora 15.00, pe stadionul Nicolae Dobrin, sunt cuprinse intre 15 și 30 lei, in funcție de sectorul de tribuna ales. Citește și…