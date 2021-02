Stiri pe aceeasi tema

- Poetul, prozatorul și publicistul Calistrat Costin s-a nascut la 30 ianuarie 1942, la Bacau, unde a facut și studii gimanizale și liceale. Dupa absolvirea Facultații de Filologie la Iași, cocheteaza cu invațamantul universitar, lucreaza la diferite instituții de cultura, iar dupa decembrie 1989 ocupa…

- Justo Tejada, unul dintre cei mai valorosi jucatori din anii '50 si '60, a incetat din viata duminica, la varsta de 88 de ani, informeaza cotidianul L'Equipe. Fosta extrema dreapta a castigat de doua ori titlul de campion al Spaniei cu Barcelona (1959, 1960) si de doua ori cu Real Madrid (1962,…

- Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Zinedine Zidane, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a anuntat campioana Spaniei. „’Real Madrid CF anunta ca antrenorul sau Zinedine Zidane a avut un rezultat pozitiv la COVID-19’”, se arata in comunicat. Fostul mare fotbalist francez, care a intrat in…

- Athletic Bilbao a caștigat a treia Supercupa a Spaniei din istoria clubului dupa un meci dramatic cu FC Barcelona, care a fost decis in prelungiri. Bascii s-au impus cu 3-2 in finala disputata la Sevilla.

- Eusebio Sacristan, fostul fotbalist al nationalei Spaniei, cunoscut mai ales din perioada cand a jucat la FC Barcelona, este in coma indusa dupa ce a fost operat la cap intr-un spital din orasul Valladolid in urma cazaturii suferite pe scarile unui hotel, transmite EFE. Eusebio Sacristan, 56 de ani,…

- FC Barcelona a continuat parcursul neconvingator de sezon cu un rezultat de egalitate, 1-1, pe teren propriu, cu modesta Eibar, marti seara, intr-un meci din etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Cu vedeta Leo Messi in tribuna, din cauza unei accidentari, Barca a ratat un penalty in min.…

- Echipa FC Barcelona a obtinut o victorie pretioasa pe teren propriu, impunandu-se la limita, cu scorul de 2-1, in fata liderului Real Sociedad, intr-o partida contand pentru etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputata in devans miercuri seara. Oaspetii au deschis scorul…

- Scriitorul britanic John le Carre, cunoscut pentru romane ca „Tinker, Tailor, Soldier, Spy”, „The Constant Gardener” si „The Spy Who Came in from the Cold”, a murit la varsta de 89 de ani, informeaza BBC.