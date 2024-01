Poetul rus Lev Rubinstein, critic al Kremlinului a murit Poetul rus Lev Rubinstein, disident sovietic și critic al Kremlinului, a incetat din viața, dupa ce a fost calcat de o mașina. Vestea morții sale a fost data de catre fiica sa. In urma incidentului in care a fost implicat, poetul rus Lev Rubinstein a stat 6 zile internat in spital. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru acesta, iar poetul in varsta de 76 de ani și-a dat ultima suflare. „Tatal meu, Lev Rubinstein, a murit astazi„, a scris Maria Rubinstein pe blogul sau de pe Live Journal, un anunt preluat de media ruse. De-a lungul timpului, Lev Rubinstein s-a facut remarcat prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

