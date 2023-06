Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) din Republica Moldova condamna cu fermitate declaratiile unui reprezentant al Federatiei Ruse din Herson care a sugerat bombardarea podului de la Giurgiulesti ca represalii pentru avarierea, intr-un atac ucrainean, a unui pod care face legatura…

- Ucraina incearca sa evacueze locuitori din Herson ”cat mai rapid posibil”, in urma ruperii Barajului Kahovka, anunta marti ministrul ucrainean al Economiei Iulia Sviridenko postului american CNN. Sviridenko declara CNN ca 80 de localitati se afla in zona inundabila. „Ceea ce incercam sa facem acum este…

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Comandamentul…

- Sase ucraineni au fost ucisi de tiruri rusești sambata, 6 mai, in timp ce participau la o operatiune de deminare in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au anuntat oficiali ucraineni. „Sase dintre specialistii nostri au fost ucisi”, au anuntat serviciile de urgenta ale Ucrainei pe Telegram, adaugand…

- Ucraina si-a intensificat epurarea agentilor dubli din serviciul sau de spionaj, incredintata fiind ca tradatorii de rang inalt au pregatit terenul pentru invazia rusa de anul trecut, ajutand fortele inamice sa cucereasca orasul Herson din sud si centrala nucleara Cernobil din nord, relateaza POLITICO…

- Ucraina si-a intensificat epurarea agentilor dubli din serviciul sau de spionaj, incredintata fiind ca tradatorii de rang inalt au pregatit terenul pentru invazia rusa de anul trecut, relateaza Politico. Tetiana Sapian, purtator de cuvant al Biroului pentru Investigatii de Stat din Ucraina, a declarat…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) efectueaza cercetari care o vizeaza pe patroana unei agentii de turism din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, pentru ca a pus la dispozitia autoritatilor ruse autobuzele cu care au fost deportati peste 1.000 de copii din teritoriile aflate…

- John Kirby, coordonatorul pentru strategii de comunicare al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, a declarat ca nu pot exista negocieri de pace fara Ucraina și ca doar președintele Volodimir Zelenskiz are dreptul de a decide singur daca este gata sa negocieze cu Federația Rusa, informeaza…