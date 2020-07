PODUL DE LA RUDINA A FOST ASFALTAT Cel mai important element al obiectivului DRUMULUI JUDEȚEAN 671A, CRAGUIEȘTI - ILOVAȚ - ȘOVARNA - BALA a fost finalizat. Podul de la Rudina, cea mai importanta și ampla componenta a drumul județean 671A, unde se lucreaza la modernizarea a 12 kilometri, intre localitațile Craguiești - Ilovaț - Șovarna - Bala, a fost asfaltat. ActualitateAdministratiemehedinti Citeste articolul mai departe pe jurnalmehedinti.ro…

