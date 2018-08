Stiri pe aceeasi tema

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa. Primele imagini difuzate de media arata viaductul intr-un nor de praf, cu…

- Cel putin 18 persoane sunt considerate decedate, dupa ce un elicopter rusesc s-a prabusit sambata in orasul Krasnoyarsk din Rusia, la aproximativ 180 de kilometri de orasul Igarka, relateaza BBC.

- 18 oameni și-au pierdut viața, sambata dimineața, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit, la scurt timp dupa decolare. Tragedia a avut loc in Krasnoiarsk, Siberia, relateaza TASS.

- Cel putin 19 persoane au murit, iar alte cateva sute sunt disparute, in urma prabusirii barajului hidroelectric Xepian-Xe Nam Noy, aflat in sud-estul statului Laos, a anuntat presa locala miercuri, citata de site-ul agentiei Dpa.

- Peste 60 de oameni, ucisi de flacari in Grecia - Cel puțin 60 de persoane au murit și peste 170 sunt ranite dupa ce doua incendii de padure au scapat de sub control in apropierea Atenei. Autoritațile au cerut luni oamenilor sa-și paraseasca locuințele dupa ce vantul puternic a intețit cele mai grave…

- Cel putin sase persoane au murit joi dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit intr-o suburbie a celui mai locuit oras din India, Mumbai, au anuntat oficiali ai politiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Accidentul s-a produs in jurul orei locale 20:00, intr-o perioada cand in centrul orasului se inregistreaza un flux mare de pietoni. Victimele au fost din randul pietonilor, intrucat muncitorii parasisera deja santierul de renovare amenajat in jurul teatrului Parravicini.Cladirea acestui…