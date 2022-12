Pocăinţa, act creator? Unul dintre principalele lucruri pe care le invatam in post este acela ca nu putem trai duhovniceste daca nu ne hranim cu Trupul si cu Sangele Domnului. Cele patru posturi de peste an sunt randuite de Biserica noastra ca macar atunci sa ne pregatim pentru a ne apropia, „cu frica de Dumnezeu, cu credinta si cu dragoste", de sfantul potir. Din pacate, unii inteleg ca doar atunci avem datoria de a ne apropia. Ba chiar nici macar in cele patru posturi, ci doar in cel al Sfintelor Pasti. Or, aceasta atitudine denota o indolenta ce se cuvine a fi corectata de slujitorii altarelor, care nu sunt chemati… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

