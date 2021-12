Stiri pe aceeasi tema

- A intrat pe radio a doua zi de la lansare, a devenit trending sound pe TikTok și a facut turul televiziunilor. Aceasta este, pe scurt, povestea piesei „ Ard Tot“ , lansata in septembrie de catre Amedeo și Oana Marinescu. O piesa ca o lecție de viața, care spune ca trebuie sa nu mai ai nimic, pentru…

- Municipalitatea din Betleem a inaugurat sambata, cu un concert și un foc artificii impresionant, bradul de Craciun instalat in Piața Manger, langa Biserica Nașterii Domnului, potrivit basilica.ro. Aprinderea luminilor de Craciun a fost precedata de un concert de muzica și dansuri tradiționale și un…

- Killa Fonic este unul din cei mai ascultați rapperi din Romania și implicit una din vocile cele mai iubite din țara. Lanseaza piesa “Moscova” ce reprezinta primul single de pe albumul viitor intitulat “TERRA VISTA”. Acest album este al doilea pe anul 2021 dupa “2089”, iar data de lansare este in apropierea…

- Duncan Laurence revine cu o piesa originala pentru perioada sarbatorilor de Craciun, denumita „Wishes Come True,” lansata astazi, 26 noiembie. Cu vocea sa impresionanta de tenor, acompaniata de notele imbietoare de pian, piesa poate fi considerata o invitație speciala catre inceputul unei povești de…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey a revenit deja in topul Billboard Hot 100, dupa ce a fost desemnata cel mai bun cantec de sarbatori din toate timpurile, conform news.ro. Piesa lansata in 1994 a ajuns prima data in topul 10 al clasamentului american al single-urilor…

- Cel mai urmarit vlogger francez a dat lovitura cu o melodie pe care o canta in limba romana. Piesa lansata de Squeezie este in topul celor mai ascultate pe Deezer in Romania si pe Spotify in Franta. Melodia „Time Time”, o parodie dupa muzica anilor 2000, are ca tema fericirea de manca un pepene fara…

- Noul single al cantaretei Adele, „Easy On Me”, a devenit cel mai difuzat din istoria radioului american in cursul saptamanii de dupa lansare. Adele a stabilit un nou record cu single-ul „Easy On Me”, lansat vinerea trecuta, devenind titlul cel mai difuzat la radio in cursul saptamanii de dupa lansarea…

- Trupa suedeza ABBA a lansat melodia “Just A Notion”, al treilea single de pe mult asteptatul lor album “Voyage”, potrivit DPA. Cu o linie melodica care aminteste de hiturile formatiei din anii ’70, „Just A Notion” putea fi ascultata pe Spotify si Youtube inca de vineri dimineata. Influenta anilor ’70…